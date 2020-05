Sondaggio: Lega in forte calo, cresce ancora FdI. Pd e M5S... I nuovi dati

Crolla la Lega, calano Pd e Cinquestelle, continua l'ascesa di Fratelli d'Italia che mette nel mirino il Movimento di Beppe Grillo e quasi doppia Forza Italia. E' quanto emerge da un sondaggio EUROMEDIA Research commissionato dall'agenzia Dire, condotto con 2mila interviste telefoniche e via web tra un campione prestratificato. In calo la Lega (al 24,6%) che perde dalle europee del 2019 9,7 punti; il Pd (20,8) che perde 1,9 punti. Fdi guadagna 7,5 punti rispetto alle europee e si assesta al 14%; quasi il doppio rispetto a Forza Italia (7,8) che perde 1 punto. Il Movimento 5 stelle perde 1,7 punti ed e' al 15,4%. Piu' Europa (1,6) perde 1,5 punti; i Verdi calano dello 0,8 e raccolgono l'1,5% dei consensi. Sinistra italiana guadagna 0,1 e arriva all'1,8%. Il centrodestra unito (compreso lo 0,8% di Cambiamo di Toti) e' al 47,7% e prevale nettamente sul centrosinistra al 31,1.

Azione di Carlo Calenda supera Italia Viva di Matteo Renzi, andandosi a collocare primo tra i partiti nati dopo le elezioni europee del 2019. E' quanto emerge da un sondaggio EUROMEDIA Research commissionato dall'agenzia Dire, condotto con 2mila interviste telefoniche e via web tra un campione prestratificato tra il 20 e il 21 maggio. Azione, al 3,2%, supera Italia Viva ferma al 3. Calenda e' cosi' sopra a tutti gli altri partiti minori: Toti ha lo 0,8%; i Verdi l'1,5; Mdp 1%; Sinistra italiana 1,8.

SONDAGGIO DIRE-EUROMEDIA: CRESCE FIDUCIA IN CONTE, AL 44,3% - Cresce, seppur di poco, la fiducia in Giuseppe Conte, che raccoglie consensi tra gli elettori del Pd, dei Cinque stelle ma anche di Forza Italia. Oggi la fiducia nel premier e' al 44,3%, con una differenza in piu' dello 0,3 rispetto all'ultima rilevazione. E' quanto emerge da un sondaggio EUROMEDIA Research commissionato dall'agenzia Dire, condotto con 2mila interviste telefoniche e via web tra un campione preistratificato tra il 20 e il 21 maggio. Il 94% degli elettori Cinquestelle ha fiducia in Conte; il 79,1 di quelli del Pd. In Forza Italia e' quasi un elettore su quatro a fidarsi di Conte: 23,6%. Il governo gode di una fiducia del 34,8%; in calo dell'1,2.

SONDAGGIO DIRE-EUROMEDIA: SALVINI E MELONI LEADER CON PIÙ FIDUCIA - Matteo Salvini e Giorgia Meloni sono i leader politici che ispirano piu' fiducia agli elettori. Dietro di loro Zingaretti, Di Maio e Calenda. Tajani piu' di Renzi. E' quanto emerge da un sondaggio EUROMEDIA Research commissionato dall'agenzia Dire, condotto con 2mila interviste telefoniche e via web tra un campione preistratificato. Salvini ha una fiducia del 31,6% (-0,1); Meloni 23,7 (+1,6). Dietro di loro Zingaretti ha scavalcato Di Maio. Il segretario del Pd + al 20,5; Di Maio al 20,1. Poi Calenda al 19,9%; Tajani al 15,8 e Renzi all'11,1%.