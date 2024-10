Sondaggio, la maggioranza netta degli italiani approva la Legge di Bilancio del governo

Fratelli d'Italia supera quota 30%, Pd sotto il 22%



La maggioranza netta e ampia degli italiani approva la Legge di Bilancio per il prossimo anno varata dal governo guidato da Giorgia Meloni. E' quanto emerge dal sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01.



Il 58,3% degli intervistati, quindi ben oltre la somma dei partiti di Centrodestra, apprezza la manovra dell'esecutivo. Di parere contrario soltanto il 41,7% del campione. Non solo. Il 53,1% degli italiani - un dato in crescita dello 0,8% rispetto al mese di settembre - ha fiducia nel presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Non ha fiducia il 46,9% del campione degli intervistati.



Tra i partiti, nelle intenzioni di voto, Fratelli d'Italia supera quota 30%, mentre la Lega stacca Forza Italia. Sotto il 22% il Pd, stabile il M5S, AVS in leggero calo.