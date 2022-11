Sondaggio manovra: promossa sul caro-bollette, bocciata sul cuneo fiscale

Luci e ombre. Il giudizio degli italiani sulla prima manovra economica del governo Meloni, al momento, è in chiaroscuro. Secondo il sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari (direttore generale di Lab21.01), il 49,3% degli intervistati apprezza la Legge di Bilancio per il 2023. Giudizio negativo dal 50,7% del campione.

Il provvedimento più apprezzato della manovra per il prossimo anno sono con l'85,1% gli aiuti per il caro-bollette. La misura meno apprezzata, solo il 40,1%, è invece il taglio del cuneo fiscale.

Per la seconda settimana di fila scende ancora la fiducia in Giorgia Meloni premier, che cala dal 54 al 53,6%.

Tra i partiti, leggero calo per Fratelli d'Italia, mentre la Lega recupera terreno. Nuovo tonfo del Pd al 16,2%, stabile al 18,3% il Movimento 5 Stelle.



