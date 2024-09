Sondaggi, la Lega sale al 9,6%. Salvini ad Affaritaliani.it: "E' la migliore risposta a chi vorrebbe mandarmi in galera""

La maggioranza degli italiani, anche se di poco, promuove il governo sull'economia



La riduzione delle tasse, ma per i redditi anche medi e non solo per quelli bassi, è in assoluto la priorità degli italiani (30,4%) in vista della Legge di Bilancio che il governo si appresta a scrivere per il prossimo anno. E' quanto emerge dal sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01.



In seconda posizione ci sono gli incentivi per il lavoro e in terza le misure contro il caro prezzi. Seguono gli investimenti nella sanità e nella sicurezza. Più basso l'interesse per scuola e pensioni. Quanto all'operato del governo Meloni in chiave economica il 50,8% del campione dà un giudizio positivo, negativo per il 49,2%.



Tra i partiti, Fratelli d'Italia si consolida sopra il 29% mentre la Lega sale ancora e stacca di più di un punto Forza Italia (in calo). Perde ancora terreno il Pd al 22,5%, quasi all'11,5% il M5S mentre Alleanza Verdi Sinistra è stabile.



"Dai sondaggi fino alle code nei gazebo organizzati dalla Lega in tutta Italia, sono orgoglioso perché avverto una grande dimostrazione di affetto". Matteo Salvini commenta su Affaritaliani.it il sondaggio di Lab21.01 - per Affaritaliani.it - che dà la Lega in crescita al 9,6% e nettamente davanti a Forza Italia. "Aver fermato gli sbarchi, riducendo sensibilmente morti e dispersi in mare, non può essere reato. È la migliore risposta a chi vorrebbe mandarmi in galera e farmi pagare 1 milione di euro di multa. Ho difeso l’Italia: l’ho fatto e lo rifarei", conclude il vicepremier, ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture e segretario della Lega.