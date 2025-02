Sondaggio, la maggioranza netta degli italiani: no al voto anticipato, Meloni vada avanti

Gli italiani non vogliono le elezioni anticipate per lo scontro governo-toghe



Il 65,4% degli italiani, ovvero la maggioranza ampia e netta, ritiene che Giorgia Meloni debba andare avanti fino al termine della legislatura con il suo governo evitando quindi di cercare il consenso dei cittadini con le elezioni anticipate, ipotesi circolata in questi giorni sui media e in ambienti anche politici e parlamentari considerando lo scontro tra il governo e una parte importante della Magistratura. Solo il 34,6% degli italiani chiede alla presidente del Consiglio di andare al voto. E' il principale risultato del sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale dell'istituto demoscopico Lab21.01.

Cala invece di quasi due punti (rispetto al 5 gennaio scorso) al 52% la fiducia in Giorgia Meloni. Chi non ha fiducia nella premier oggi è il 48% del campione. Tra i partiti, nelle intenzioni di voto, perde lo 0,3% Fratelli d'Italia mentre la Lega si conferma davanti a Forza Italia. In leggera crescita Pd e M5S, calo per Alleanza Verdi Sinistra.