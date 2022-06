Sondaggi: quanto vale Di Maio? Il M5S? Il Pd? E a destra? Le risposte

Elezioni sondaggi: urne online aperte



Che cosa è successo al Movimento 5 Stelle dopo la scissione di Luigi Di Maio? Quante vale Insieme per il Futuro? E nel Centrosinistra e nel Centrodestra come sono i rapporti di forza dopo le elezioni amministrative? Affaritaliani.it lancia un sondaggio tra i propri lettori. Urne online aperte. Vota e controlla in tempo reale l'andamento dei risultati.



CLICCA QUI PER VOTARE E PER CONSULTARE I RISULTATI