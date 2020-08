Sondaggio referendum taglio parlamentari: tra il sì e il no vince l'incertezza

Referendum taglio parlamentari: il sondaggio di Euromedia Research afferma che ancora tantissimi italiani sono indecisi sul voto

Manca davvero pochissimo al voto per il referendum sul taglio dei parlamentari (20-21 settembre) e al momento pare che tra gli italiani regni ancora l’incertezza. Questo è il panorama che è emerso dall’ultimo sondaggio di Euromedia Research pubblicato oggi su La Stampa. La bilancia sembra propendere verso il sì, con il 42% del campione favorevole al taglio dei parlamentari e solo il 15,8% voterà no.

Resta però il fatto che ben il 41,2% degli italiani non sa ancora come comportarsi alle urne. Di questi il 24,5% ad oggi propende per astenersi dal voto mentre il 16,5% non si è ancora fatto un’opinione. Euromedia Research inoltre sottolinea come la distanza tra i favorevoli al sì e coloro che non vorrebbero il taglio dei parlamentari si è ridotto di quasi dieci punti percentuali.

Sondaggi politici: le previsioni sul voto partito per partito

Il sondaggio sul referendum sul taglio dei parlamentari ha permesso anche di analizzare le intenzioni di voto dei cittadini. La Lega resta il partito di riferimento con il 25,2% delle preferenze seguita dal Partito Democratico con il 20,4%. Il Movimento Cinque Stelle invece passa dal 16% di inizio agosto al 15,3%. Fratelli d’Italia, in costante crescita nell’ultimo anno, rallenta leggermente e si ritrova dal 14,9% al 14,3%. Forza Italia invece sale al 7,2%. Italia Viva si piazza al 3,3%.