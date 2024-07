“Sono il civile De Luca”: la rivincita del governatore. VIDEO

Governatore Campania a Meloni, "sono il civile De Luca"

"Sono il civile De Luca, le rinnovo il mio benvenuto". Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha accolto cosi' la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, all'auditorium di Porta del Parco, dove è stato firmato il protocollo d'intesa per la riqualificazione e la rigenerazione urbana del sito di interesse nazionale Bagnoli-Coroglio. La premier Meloni ha ringraziato il presidente della Regione e i due si sono stretti la mano. Una frecciata, quella del 'governatore' della Campania, che fa seguito alle parole pronunciate le scorso 28 maggio a Caivano dalla premier, che aveva salutato De Luca dicendo "sono quella stronza della Meloni".

Bagnoli: Meloni invita De Luca sul palco, "una foto con noi"

"Presidente, venga a fare una foto con noi". E' l'invito che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha rivolto al governatore della Campania, Vincenzo De Luca, a Bagnoli, quartiere di Napoli, al termine della cerimonia della firma del protocollo d'intesa fra il governo e il commissario straordinario per l'area di interesse nazionale Bagnoli-Coroglio per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio. Meloni si trovava sul palco dell'auditorium di Porta del Parco, insieme con il sindaco di Napoli nonche' commissario straordinario del governo per la bonifica ambientale di Bagnoli-Coroglio, Gaetano Manfredi, e il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto.