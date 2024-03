Soumahoro: "Razzismo? Bianchizzazione del pensiero". Salvini: "Ci è o ci fa?"

La strampalata teoria di Soumahoro: "Il razzismo? Si esprime con il pensiero della bianchizzazione". Salvini: "Ci è o ci fa?"

Nuovo show di Aboubakar Soumahoro che ieri è tornato agli antichi fasti. Non siamo ancora a quelli degli stivaloni infangati ma ci siamo vicini. “El (sic, ndr) razzismo si esprime attraverso il pensiero della bianchizzazione. È quel pensiero che ritiene che la luce è bianca (perché come dovrebbe essere? ndr) mentre l’oscurità è nera (ma va là? Ndr). L’ignoranza è nera l’intelligenza è bianca. La capacità di elaborazione è bianca mentre quando il nero inizia ad agire a pensare ad elaborare a riflettere viene circoscritto, esce dalla sua sfera di naturalità perché ciò che è naturale è bianco. Allora voglio parlare qui di come noi la politica il governo intende affrontare il tema della bianchizzazione del pensiero ed è quello stesso pensiero che si manifesta attraverso il linguaggio della politica di una certa politica quando utilizza il termine della sostituzione etnica. Quando utilizza il termine dell’equazione tra migrazione e criminalità (perché non è così? ndr) quando utilizza il termine dell’equazione tra Islam e terrorismo, quando utilizza il termine dell’equazione tra ciò che viene ritenuto civile luce e ciò che viene ritenuto buio oscurità, cioè tutto ciò che si manifesta al di fuori del bianco”.

Questo il discorso tenuto alla Camera. C’è da osservare che sotto le festività Soumahoro dà il meglio di sé e già qualche anno fa si era esibito nel periodo natalizio con dichiarazioni mistiche o dall’ideazione grandiosa, immaginifica. Ricordiamo quando si era paragonato a Martin Luther King o a Nelson Mandela e poi s’era messo a piangere quando avevano pizzicato i familiari nella nota vicenda dei fondi alle cooperative. Matteo Salvini ha quindi riportato un eloquente: “Ma ci è o ci fa?” sul suo profilo Facebook.

Ed effetti la domanda è ben posta. Il discorso di ieri è il segno di cosa accade a candidare personaggi come Soumahoro. Nel frattempo la moglie e la suocera sono coinvolte in sempre nuovi guai, anche internazionali. E di questo dobbiamo ringraziare il duo Bonelli / Fratoianni che ora fanno finta di niente ma che c’hanno portato Soumahoro in Parlamento per poi scaricarlo nel Gruppo Misto, dove comunque fa ancora danni come si vede con il discorso sconclusionato di ieri. Ed allora Bonelli, invece di attaccare tutti i giorni il Ponte e le Grandi Opere, dovrebbe spiegare agli italiani perché ha portato Soumahoro in Parlamento e soprattutto se si sente pentito per la castroneria compiuta, visto che ora è lautamente pagato e sembra che in famiglia i soldi non mancano di certo.