PUGLIA/ Spaccatura ufficiale nel Csx, Laforgia e Leccese restano in corsa ma divisi

"Non è stato possibile" trovare una "soluzione che potesse fare sintesi delle diverse esigenze dei partiti, dei movimenti e delle associazioni che compongono il fronte progressista". Lo scrivono in una nota i due candidati del centrosinistra a Bari, Vito Leccese (Pd e Verdi) e Michele Laforgia (Sinistra Italiana e M5S), in merito al dialogo di questi giorni per cercare una soluzione congiunta: “Vogliamo precisare che il dialogo fra noi non si è mai interrotto. Che entrambi abbiamo accettato la candidatura a sindaco allo scopo non di dividere, ma di unire le forze progressiste".

Entrambi, quindi, hanno confermato la volontà di restare in campo in vista delle prossime amministrative dell'8 e 9 giugno, con l'obiettivo di tornare a parlare "della città, del suo futuro e delle nostre proposte per i prossimi cinque anni di governo". "Anche se andremo divisi al primo turno, vogliamo ribadire con forza - hanno scritto - che siamo entrambi dalla stessa parte, alternativa a una destra arrogante, priva di argomenti, retrograda in materia di diritti, giustizia sociale e ambientale. Una destra a trazione leghista, che con lo scellerato progetto di autonomia differenziata mortifica i territori e le comunità del sud del nostro Paese". E concludono: "Nelle prossime ore proporremo pertanto alle forze politiche che sostengono le nostre candidature un patto che preveda l’impegno comune a garantire la trasparenza di tutte le liste, il sostegno reciproco in caso di ballottaggio e, qualora uno fra noi venga eletto sindaco, la disponibilità a costruire una squadra di governo che valorizzi le esperienze e le competenze di entrambi gli schieramenti”