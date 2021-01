Speranza-Arcuri nel mirino di 5S-Pd. Ipotesi Sileri al ministero della Salute

Disastro vaccini. Se non è così poco ci manca, visto che al momento in Italia vengono vaccinate circa 8mila persone al giorno. E, considerando che per ottenere l'immunità dal Covid-19, occorrono due dosi, avanti di questo passo ci vorranno 20 anni per vaccinare tutta la popolazione italiana. Un'assurdità. E infatti - secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it - c'è molta maretta nel Movimento 5 Stelle e nel Partito Democratico. Sul banco degli imputati in particolare il commissario straordinario all'emergenza Domenico Arcuri e il ministro della Salute Roberto Speranza.



A questo punto, visto che una crisi di governo sembra ormai certa, nell'ipotesi di un Conte ter o addirittura di un esecutivo con questa maggioranza ma con un altro premier, al dicastero della Salute al posto di Speranza potrebbe andare l'attuale viceministro Pierpaolo Sileri, anche lui critico come tutto il M5S per la gestione di Arcuri e Speranza. Sotto accusa da parte dei Dem e dei pentastellati anche i ritardi sulle misure in vigore dal 7 gennaio. Siamo al 3 e di ufficiale non c'è ancora nulla, quando, ad esempio, in Germania la Merkel e il suo ministro della Salute comunicano almeno 15-20 giorni prima che cosa accadrà e quali saranno le restrizioni.