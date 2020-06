Stati generali, "Un Paese completamente digitale". Il piano del premier Conte

Villa Pamphilj si prepara ad ospitare il grande evento. Gli Stati generali voluti dal premier Giuseppe Conte. La lussuosa tenuta sarà lo scenario di dieci giorni di incontri per delineare il futuro economico e strategico dell'Italia per il prossimo futuro. “Un Paese completamente digitale”. È il titolo di uno dei dieci macro-capitoli - come riporta Repubblica -in cui si struttura il masterplan messo a punto da Conte, in stretto contatto con il ministro del Tesoro, in vista degli Stati generali dell’Economia che si apriranno domani.

Tanti gli argomenti sul tavolo, tre i principali su cui il premier intende puntare forte. L'alta velocità della rete in tutta Italia, con la creazione di una rete nazionale unica in fibra ottica. La lotta all'evasione fiscale, con l'incentivo all'uso di carte e bancomat e con la sparizione da tutte le amministrazioni pubbliche di cassa e contanti, che obbligherà ad effettuare i pagamenti solo in maniera digitale. Il terzo è quello del green, il premier esporrà un progetto per la piantagione di un milione di alberi in tutto il Paese. Ci sarà spazio anche per discutere tanti altri temi, dallo sblocco dei lavori nell'edilizia (senza toccare il codice degli appalti) e il via libera ai tanti cantieri nelle infrastrutture, per non perdere i fondi europei stanziati e ancora non utilizzati.