Stefàno (Pd): "Il voto non si usa come minaccia.Ma se non c'è una maggioranza"

"La crisi oggi è nella mani di Mattarella. Il Conte ter sembrerebbe la via piu ragionevole (davanti alle dichiarazioni pubbliche di Pd, 5 Stelle e LeU su Conte) con un patto di legislatura chiaro, senza alibi: allargare la maggioranza, recovery, piano vaccinale, soluzione a crisi economica e pandemica. Ma è il presidente della Repubblica che dovrà indicare la quadra al termine delle consultazioni. Non va tirato per la giacchetta e le elezioni non possono essere mai usate come minaccia, tanto più perché le decide Mattarella se il Parlamento non sarà in grado di trovare una maggioranza". Con queste parole il senatore del Pd Dario Stefàno, presidente della commissione Politiche Ue di Palazzo Madama, risponde alla domanda di Affaritaliani.it se l'unica alternativa al Conte ter siano le elezioni politiche anticipate.



Zingaretti, non un governo a ogni costo, sia di legislatura - "Non abbiamo nessuna intenzione di chiuderci nelle nostre stanze a cercare un governo a qualunque costo. Non e' questa la nostra storia e non e' questo che serve alla nazione. Prendiamoci cura dell'Italia e credo che la cura giusta sia un governo di legislatura, europeista, repubblicano, che rilanci lo sviluppo, socialmente giusto e attento agli ultimi". Cosi' il segretario Pd Nicola Zingaretti su fb. "Un governo attento alla salute e al futuro degli italiani. Questa crisi non l'abbiamo voluta noi. Ne avremmo fatto volentieri a meno. Ripeto. L'Italia puo' e deve guarire"