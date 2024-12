"Stipendi più alti per i ministri non parlamentari", spunta l'ipotesi in Manovra. Insorge il Pd: "Smacco per chi non arriva a fine mese"

Manovra, ipotesi equiparazione stipendi ministri eletti

Si lavora ad una ipotesi di equiparare l'indennità dei ministri ed i sottosegretario non parlamentari con quelli dei loro colleghi che sono stati eletti. La misura, a quanto si apprende, potrebbe trovare spazio all'interno di un emendamento dei relatori alla legge di Bilancio. Tra le due indennità, al momento, ci sarebbero alcune centinaia di euro di differenza.

Manovra, Pd: "Increduli per ipotesi aumento stipendi ministri"

"Mentre il Paese lotta per arrivare a fine mese, il governo decide di destinare risorse pubbliche all'aumento degli stipendi dei ministri. Una scelta che lascia increduli e appare ancora più grave alla luce di una manovra di bilancio che non investe in sanità, scuola, lavoro e casa. Il governo fa finta di non capire: noi chiediamo un miglioramento delle condizioni e degli stipendi degli italiani, non di quelli dei ministri e dei membri del partito della presidente Meloni". Così il capogruppo democratico nella commissione bilancio della camera, Ubaldo Pagano, commenta l'ipotesi di una modifica in manovra sugli stipendi dei ministri non parlamentari.