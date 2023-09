Strage Ustica, da Amato fandonie? La bomba terremota i rapporti Italia-Nato

Strage di Ustica, ecco perchè nessuno ha la verità in tasca. Il commento

La versione di Giuliano Amato e quella contrapposta del generale Tricarico vanno prese entrambe in considerazione perché non prevalga quella di Giuliano Amato per la Maggior caratura politica del suo sostenitore. Si è visto che per quello che riguarda l’intervento di Craxi Amato ha dato una versione totalmente sbagliata perché ha retrodatato al 1980 un intervento che invece è stato ben 6 anni dopo. Da questo e da molto altro quindi emerge che nessuno ha la verità rivelata in tasca.

In ogni caso due quesiti di fondo: il primo è il seguente: perché Amato parla solo oggi? E’ forte l’impressione che tenendo conto anche delle date (parliamo di una vicenda che risale al 1980), che si tratti più che altro di una polpetta avvelenata con obiettivi politici riguardanti il presente più che il passato. Assai singolare è la drastica chiamata in campo di Macron (“Macron chieda scusa”), che con quella vicenda ovviamente non ha avuto assolutamente nulla a che fare e che potrebbe intervenire solo di fronte alla esibizione di documenti assai precisi e non alla evocazione di articoli o di firme di Purgatori che sono bilanciati da altri articoli, da qualche sentenza di Tribunale e dalle prese di posizione del generale Tricarico a nome dei militari dell’epoca che non sono per definizione brutti sporchi e cattivi.

E’ forte l’impressione che Amato stia dando la sua voce e la sua immagine a chi, a livello interno e internazionale, vuole moto complicare i rapporti fra l’Italia, la Francia, la NATO e gli USA, una bella miscela infernale in presenza non in Gheddafi, ucciso molti anni fa, ma dell’aggressione russa alla Ucraina tamponata con fatica dagli sforzi congiunti degli USA di Biden, della Unione Europea e della NATO.