Stretto di Messina: con il Ponte tempi di percorrenza dimezzati

Prima e dopo il Ponte: i tempi di percorrenza saranno dimezzati sullo Stretto di Messina

Il Ponte sullo Stretto di Messina si farà. Il 14 febbraio è stato approvato l'aggiornamento del progetto definitivo ed entro la fine del 2024 dovrebbero aprire i cantieri per la sua realizzazione. L'opera, come riporta Geopop, dovrebbe essere completata entro il 2032. Ma quali saranno i tempi di percorrenza?

Al momento per attraversare lo stretto con il traghetto, il tempo medio stimato è compreso tra i 40 e i 60 minuti circa.

Con la realizzazione del ponte i tempi per viaggiare dalla città di Messina a quella di Reggio Calabria (e viceversa) sarebbero decisamente più contenuti. Per quanto riguarda gli spostamenti in auto si stima che il tempo di percorrenza sarà più che dimezzato e pari a circa 25 minuti.

Questo è possibile anche grazie a una riduzione di tempi morti che, invece, devono essere affrontati per poter effettuare il viaggio in traghetto. Anche per quanto riguarda il trasporto ferroviario i valori dovrebbero essere inferiori a quelli attualmente impiegati tramite traghetto, e pari a circa 30 minuti.

Nel calcolo delle tempistiche, è necessario sottolineare, è stato tenuto conto anche del tempo necessario per raggiungere il ponte dalle due città. Infatti come confermato dalla Società Stretto di Messina, le opere stradali e ferroviarie di collegamento del Ponte al territorio comprendono 40 km di raccordi viari e ferroviari e collegheranno l'opera, dal lato Calabria, all’autostrada del Mediterraneo e alla stazione ferroviaria di Villa S. Giovanni e, dal lato Sicilia, alle autostrade Messina-Catania e Messina-Palermo nonché alla nuova stazione di Messina.

All'interno del documento del Governo, per chi fosse interessato, sono riportate anche le tempistiche relative alle altre soluzioni progettuali che però, è giusto ribadirlo, non verranno realizzate. In generale i valori sono grossomodo in linea con quelli del ponte a singola campata e in ogni caso si prevede un risparmio di tempo maggiore rispetto allo spostamento in traghetto.