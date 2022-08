Sul palco de La Piazza arriva Antonio Tajani. Segui la diretta da Ceglie

Tajani: "Berlusconi vittima di un grande complotto giudiziario"

Il secondo ospite de La Piazza, la kermesse ideata e condotta dal direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino, sarà Antonio Tajani, vicepresidente e coordinatore unico di Forza Italia oltre che vicepresidente del Partito Popolare Europeo. Con lui si parlerà del futuro della coalizione di centro-destra, a meno di un mese dalle elezioni che danno le liste conservatrici in largo vantaggio rispetto al centro-sinistra.

"Siamo pronti a governare, il centro-destra ha sempre dimostrato di poter essere unito, mentre il centro-sinistra non ha un'offerta unitaria. Noi lavoriamo insieme, con eccellenti rapporti anche tra leader. Abbattere la pressione fiscale è sempre stato uno dei nostri cavalli di battaglia. Porteremo le pensioni minime a 1.000 euro e così faremo anche con i disabili. Se ci sarà la vittoria di Fratelli d'Italia noi sosterremo Giorgia Meloni premier. Ma Forza Italia è stata mutilata del suo capitano. Quanto fatto con Berlusconi è stato un vergogna. Forza Italia è stata privata del suo leader e Silvio Berlusconi e ha andato perfino a svolgere i servizi sociali. Le persone che avevano firmato quel bilancio vennero assolte. C'è stato un grande complotto politico-giudiziario contro di lui, non aveva bisogno di alcun potentato. Berlusconi è il leader e l'ispiratore del centro-destra, non gliene importa nulla di andare a fare il Presidente del Senato. È stato l'unico che ha saputo far stringere la mano a Bush o Putin. Non ha bisogno di pennacchi e di medaglie, è un leader in grado di indicare il futuro della nostra classe dirigente" chiosa Antonio Tajani.

