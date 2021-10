Superbonus, Conte: "Sì a proroga su monofamiliari, ora serve ampliare platea"

Superbonus, M5s: arriva la conferma di Conte sulla proroga alle case unifamiliari

"Ieri sul Superbonus 110% abbiamo abbattuto un primo muro, quello del no alla proroga sulle monofamiliari. Ora bisogna allargare la platea delle famiglie lavorando sul vincolo Isee: vediamo chi sta dalla parte della crescita, del Pil e della sostenibilità". Lo scrive sui social il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte.

“Il Movimento 5 Stelle chiede che la proroga del Superbonus al 2023 coinvolga anche le case unifamiliari, senza limiti di Isee o di tipologie di edificio. La misura sta rilanciando l'economia italiana e rientra a pieno titolo nel concetto di debito buono”. Lo comunica in una nota Agostino Santillo, vicepresidente gruppo M5S al Senato.

“Abbiamo già detto, e quindi ribadiamo, che bene ha fatto il Governo a confermare per il 2023 il Superbonus 110% su condomini ed ex Iacp”. “Del resto”, afferma il senatore, “la misura ideata e introdotta dal Movimento 5 Stelle, a partire dal Dl Rilancio, sta dando un indiscutibile contributo a livello di generazione di Pil, posti di lavoro e rilancio dell'edilizia e del suo indotto.

Così come è da apprezzare che, grazie all'impegno del Movimento 5 Stelle, si stia andando verso un'estensione a tutto il 2022 del Superbonus sulle case mono e plurifamiliari, quelle che per numero di asseverazioni hanno rappresentato la parte preponderante degli interventi di ristrutturazione. Riteniamo però sbagliate la fissazione di una soglia Isee, per giunta a 25 mila euro, e la previsione delle sole prime case: se sono vere le indiscrezioni che circolano, questi due elementi circoscriverebbero troppo gli interventi su questo tipo di edifici".

"La proroga del Superbonus per le case unifamiliari è importante, ma va superato il vincolo legato all'Isee. Non possiamo tornare indietro su una misura che sta rilanciando l'edilizia e sta svolgendo un ruolo chiave nella trasformazione energetica dei nostri edifici". Lo scrive su Twitter il deputato Michele Gubitosa, vicepresidente dei 5 Stelle.