Suppletive Roma: risultati clamorosi. Ecco chi ha vinto e chi ha fatto flop

Nuovo segnale positivo per il governo che rafforza la maggioranza. Roberto Gualtieri è stato eletto deputato alle elezioni suppletive nel collegio Roma 1 della Camera. A conteggio terminato, con 218 sezioni scrutinate su 218, il candidato del centrosinistra e ministro dell'Economia ha ottenuto il 62,2% delle preferenze (20.304 voti), vincendo la sfida con gli altri sei candidati di larghissima misura.



Il candidato del centrodestra Maurizio Leo (Fdi) si ferma al 26% (8.508); Rossella Rendina del M5S al 4,3% (1.422); Marco Rizzo del Partito comunista al 2,6% (855); Elisabetta Canitano di Potere al popolo al 2,4% (785); Mario Adinolfi del Popolo della famiglia all'1,3% (432); Luca Lo Muzio Lezza di Volt allo 0,9% (316). Su 186.234 aventi diritto, hanno votato 32.880 elettori, per una affluenza del 17,66%. 32.622 i voti validi, 73 le schede bianche, 185 le schede nulle.



"Un successo che premia la colazione di centrosinistra - commenta Gualtieri - Una vittoria che rafforza il Governo". Esulta il Partito Democratico con il segretario Nicola Zingaretti in testa: "Bravo Roberto, un'altra vittoria, con grande scarto". Gia' da giorni i partiti, complice l'allarme Coronavirus, erano preoccupati per la scarsa affluenza, superiore in ogni caso a quella registrata domenica scorsa a Napoli dove aveva appena un elettore su dieci. Sei i candidati che hanno sfidato Gualtieri per l'ex posto di Gentiloni: oltre a Leo e Rendina, Marco Rizzo, Mario Adinolfi, Luca Maria Lo Muzio Lezza ed Elisabetta Canitano. "Ero solo quando ho votato...", ha twittato in mattinata Enrico Letta annunciando il sostegno a Gualtieri.



Polemiche dal centrodestra per una intervista rilasciata dal ministro dell'Economia sul Coronavirus e pubblicata oggi: "La protervia di questo Governo abusivo e' ormai oltre i limiti - ha tuonato la leader di FdI Giorgia Meloni - Nel giorno in cui si vota nel collegio Roma 1 della Capitale per eleggere un deputato, il ministro dell'Economia Gualtieri rilascia interviste come se non fosse tra i candidati e come se non esistesse il silenzio elettorale. Per loro e' tutto cosi': le regole esistono solo per gli altri". "Che vergogna", le fa eco il forzista Maurizio Gasparri.



A rispondere dal Pd e' Marco Miccoli secondo cui "Giorgia Meloni insieme a pochi altri esponenti della destra sono le uniche persone nel Paese a non aver capito che di fronte all'emergenza Coronavirus l'informazione e la trasparenza alle famiglie e alle imprese gioca un ruolo fondamentale. E' semplicemente quello che ha fatto oggi il Ministro Gualtieri spiegando quello che il Governo sta facendo per sostenere e aiutare le famiglie e le imprese di tutto il Paese". "Complimenti a Roberto Gualtieri per la meritata vittoria. La sua esperienza e competenza saranno un valore aggiunto del gruppo dei deputati Pd", ha commentato il capogruppo del Pd alla Camera, Graziano Delrio.



Mario Adinolfi, presidente del Popolo della Famiglia (PDF) e candidato alle suppletive, commenta: "Il Popolo della Famiglia si ritrova con una percentuale piu' che raddoppiata rispetto alle politiche del 2018 e diventa protagonista della lotta per la conquista di uno spazio consolidato al centro fuori dai poli".