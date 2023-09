Tacchi a spillo e trucco, il leader belga in tv travestito da drag queen

La sorprendente trasformazione di Sammy Mahdi: da leader conservatore a drag queen progressista

Sgargiante vestito arancione, tacchi a spillo e svolazzante bandiera LGBTQ+, così Sammy Mahdi, noto leader centrista, ha scosso il panorama politico belga con la sua apparizione in tv nelle vesti di drag queen. La reazione del pubblico belga è stata immediata e divisiva. Alcuni hanno elogiato Mahdi per il coraggio di mettersi in gioco in un contesto così diverso dalla politica, mentre altri lo hanno criticato per l'apparente contraddizione tra la sua immagine pubblica e la sua partecipazione al programma.

In un momento in cui la politica e l'intrattenimento si fondono sempre più spesso, il Belgio ha assistito a una delle trasformazioni più sorprendenti degli ultimi tempi. Sammy Mahdi, leader dei Cristiano-Democratici e Fiamminghi (CD&V) noto per le sue posizioni anti-progressiste sull'immigrazione, ha fatto un'incredibile inversione di marcia.

"Make Up Your Mind", già noto in Italia come "Non sono una signora", è un popolare talent show olandese, in onda su VTM, che mette in competizione drag queen di fama internazionale. Nella sua prima puntata, una drag queen chiamata Cindy Envy ha catturato l'attenzione della giuria composta da drag queen professioniste e volti noti dello spettacolo belga, vincendo la serata. Ma la vera sorpresa è giunta al momento della rivelazione dell'identità dietro l'alter ego di Cindy Envy: Sammy Mahdi.

Un evento che ha scatenato un vero e proprio terremoto mediatico e sociale. Quando gli è stato chiesto il motivo di questa scelta inusuale, Sammy ha risposto con un sorriso: "È il messaggio sociale trasmesso dallo spettacolo che mi ha spinto ad accettare questa avventura. E per fare chiarezza", ha detto.

Il leader politico ha poi spiegato che questa trasformazione rappresenta la difesa dei diritti acquisiti, soprattutto considerando che gli spettacoli di drag queen sono vietati in alcune parti del mondo. La sua partecipazione a "Make Up Your Mind" non è stata solamente un gesto simbolico ma ha anche vinto la prima puntata dello show, dimostrando il suo talento nascosto.

Sorprendentemente (o forse no), la storia di Sammy Mahdi, dalla politica conservatrice all'arte della drag queen, è diventata un argomento di discussione in tutto il paese. Mentre alcuni lo applaudono per il suo impegno per i diritti LGBTQ+ e la diversità, altri si interrogano sulle implicazioni politiche di questa svolta, e sul possibile impatto sulle elezioni del 2024.