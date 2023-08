Tajani e la bordata a Meloni: "La tassa sulle banche andava concordata prima"

Tajani su Renzi in Forza Italia: "No grazie, a noi servono soldati non chi si sente generale"

La tassa sugli extraprofitti alle banche ha creato una frattura nella maggioranza. La legge non è piaciuta a Forza Italia, soprattutto perché colpisce anche un asset strategico di Fininvest e quindi della famiglia Berlusconi come Mediolanum. Ad alzare la voce con la premier Meloni è il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani: "Quella norma andava concordata prima, ora servono modifiche. Bisogna tutelare - spiega Tajani al Corriere della Sera - le piccole banche escludendole dalla tassa, perché sono le banche del territorio, le più vicine ai risparmiatori e perché, per come è oggi la norma, finirebbero per pagare in proporzione più dei colossi bancari stranieri", è la prima richiesta. Poi bisogna pensare a un sistema di "deducibilità". E infine è necessario un "preventivo incontro e confronto con i rappresentanti delle banche e assicurare che si tratterà di un intervento una tantum", visto che già Renzi aveva applicato un prelievo del 3,5%.

Una risposta molto secca, in sostanza, alle rimostranze degli azzurri, che anche con Antonio Tajani si erano irritati: "Non ne sapevamo nulla, certe cose vanno concordate. E il provvedimento va modificato". Il chiarimento fra la premier e il vicepremier è arrivato, si sono sentiti più di una volta nelle ultime ore, i rapporti restano corretti, ma il segretario di FI non fa marcia indietro: "Capisco - prosegue Tajani al Corriere - quello che dice Giorgia, ma resto della mia idea", dice con calma ma anche con fermezza.