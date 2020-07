Tav, Simiani (Pd): "La Torino-Lione deve andare avanti"

"La posizione del nostro partito è nota. L'opera va conclusa". Con queste parole Marco Simiani, responsabile nazionale Trasporti e Infrastrutture del Partito Democratico, intervistato da Affaritaliani.it, risponde alla nota degli esponenti del Movimento 5 Stelle in Commissione Trasporti alla Camera con la quale hanno chiesto di fermare la Tav Torino-Lione. "Sono stati fatti molti sforzi e numerose verifiche politiche, non solo all'interno del Centrosinistra, e anche dal punto di vista territoriale si tratta di un'opera utile e non certo inutile. Per noi la Tav Torino-Lione deve andare avanti". Posizione ideologica quella del M5S? "No, non credo, però in passato anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha chiarito che l'opera va fatta. E pensavo che le contrarietà fossero state superate dalle parole del premier. Per il Pd la Tav Torino-Lione deve andare avanti", conclude Simiani.