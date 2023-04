Politica

Giovedì, 6 aprile 2023 Terremoto L'Aquila, Meloni in visita per i 14 anni: "Città resiliente" In occasione della ricorrenza del sisma del 6 aprile 2009 la premier ha reso omaggio al ricordo delle 309 vittime. Mattarella: "Rinnovato giorno di impegno" a cura di redazione cronache