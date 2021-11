Terrorismo, Isis: nuove minacce a Di Maio. Pubblicata foto segnaletica

Terrorismo, nuove minacce Isis a Di Maio: diffusa sua foto 'segnaletica'

Nuove minacce dell'Isis a Luigi Di Maio. La rivista dell'Isis Al Naba ha pubblicato la fotografia del ministro degli Esteri, ritratto nella plenaria del vertice della coalizione anti-Daesh del giugno scorso nella Capitale, accanto al segretario DI Stato Usa Antony Blinken. L'articolo dal titolo "Perché il Califfato li spaventa!" comprende diversi messaggi inquietanti, come "Proclameremo il califfo con pallottole e munizioni". La diffusione della foto secondo gli esperti, una minaccia diretta al responsabile della Farnesina. Le nuove minacce dopo quelle dello scorso luglio, sempre in un editoriale diffuso dal magazine dello Stato islamico.

Minacce Isis a Di Maio: Conte, chi tocca Luigi tocca tutti noi

"Sono vicino a Luigi Di Maio per le nuove, gravissime minacce ricevute dai terroristi Isis. Non ci fanno paura: il suo impegno, al servizio del Paese e della stabilita' internazionale, non sara' scalfito da atti intimidatori. Chi tocca Luigi tocca ognuno Di noi". E' quanto scrive il presidente del M5s, Giuseppe Conte, su Twitter dopo la notizie delle nuove minacce a Di Maio da parte Di Isis.

Minacce Isis a Di Maio: Letta, solidarietà e preoccupazione

"A nome mio personale e Di tutta la comunita' del Partito democratico esprimo solidarieta' e preoccupazione per questo ennesimo, grave ed esplicito atto intimidatorio verso Luigi Di Maio. Le minacce dell'Isis certo non fermeranno l'impegno del Ministro, della Farnesina e Di tutto il governo italiano nel contrasto al fondamentalismo e al terrorismo internazionale". Cosi', in una nota, il segretario nazionale del Partito Democratico, Enrico Letta.

Minacce Isis a Di Maio: Speranza, non fermeremo contrasto terrorismo

Un abbraccio a Luigi Di Maio per le minacce ricevute. Il nostro paese non si fermera' mai nel contrasto al terrorismo internazionale". Lo afferma il Ministro della Salute, Roberto Speranza.

Minacce Isis a Di Maio: Serracchiani, solidarieta' da deputati Pd

"Le deputate e i deputati del Pd sono vicini al ministro Luigi Di Maio. La nostra solidarieta' per le nuove gravissime minacce dell'Isis. Queste intimidazioni non fermeranno l'impegno dell'Italia nella lotta al terrorismo internazionale". Cosi' Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera.

Minacce Isis a Di Maio: Vito (FI), solidarieta' al ministro

"Solidarieta' al ministro Luigi Di Maio per le gravissime minacce rivoltegli dai terroristi dell'Isis". Lo scrive su Twitter Elio Vito, deputato di Forza Italia e membro del Copasir.

Minacce Isis a Di Maio: Scalfarotto (Iv), no passi indietro lotta Isis

"Solidarieta' e vicinanza al ministro Di Maio per le minacce ricevute dall'Isis. I terroristi che minacciano, uccidono, colpiscono le nostre citta' sappiano che non arretreremo Di un passo. Sicurezza, cooperazione internazionale, cultura: questa la ricetta per combatterli. Se da un lato occorre infatti difendersi con le armi dell'intelligence e della collaborazione fra Paesi, dall'altro e' importante valorizzare le nostre radici, ricordarci chi siamo: la culla dell'Illuminismo, dello Stato Di diritto, della liberta' Di espressione, come ricordava ai suoi studenti il professor Samuel Paty, ucciso in Francia dagli estremisti islamici per aver tenuto una lezione sulla liberta' Di espressione da loro ritenuta offensiva. Loro vietano la musica? Noi la ascolteremo piu' forte. Abbattono le statue? Noi valorizzeremo i nostri musei. Bruciano libri? Spalancheremo le nostre biblioteche. 1 euro in sicurezza, 1 euro in cultura: per combatterli su ogni fronte e non permettere loro Di creare la societa' del terrore che desiderano". Lo scrive in un post sui social il sottosegretario all'Interno Ivan Scalfarotto di Italia viva.