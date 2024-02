Terzo mandato dei Governatori, partita chiusa. 'Bye-bye' a Luca Zaia

"Fratelli d'Italia, Forza Italia e Noi Moderati votano contro l'emendamento della Lega"

"Siamo contrari e votiamo contro. E la stessa cosa faranno Forza Italia e Noi Moderati". E' chiara e netta la risposta di Alberto Balboni, presidente di Fratelli d'Italia della Prima Commissione, Affari costituzionali, del Senato alla domanda di Affaritaliani.it su come voteranno sull'emendamento presentato dalla Lega, e non ritirato, che consentirebbe ai Governatori di regione e ai sindaci dei comuni sopra i 15mila abitanti di ricandidarsi anche per un terzo mandato eliminando il vincolo dei due mandati. "Abbiamo introdotto il limite dei due mandati per il premier con il ddl di riforma costituzionale e che cosa facciamo, estendiamo il terzo mandato ai sindaci delle città e dei Governatori?".

Lega dunque isolata e problemi per governo e maggioranza? "La Lega farà le sue scelte, forse voteranno con loro alcune delle opposizioni. Ma non ci saranno problemi per l'esecutivo e la maggioranza. Non c'era questa norma negli impegni e non c'era soprattutto nel programma elettorale comune con il quale ci siamo presentati alle elezioni politiche. Non solo - continua Balboni - gli accordi erano quelli di estendere la possibilità del terzo mandato per i sindaci dei comuni fino a 15mila abitanti e quell'intesa noi ci atteniamo. Pensavamo che la questione fosse chiusa, poi la Lega ha la sua posizione, legittima, ma noi abbiamo la nostra e siamo tranquilli e sereni. Hanno le loro idee e noi le nostre, in democrazia funziona così, non si tratta di una questione epocale".

Come si spiega la mossa della Lega? E' chiaramente per consentire a Luca Zaia in Veneto di fare il terzo mandato e ricandidarsi nel 2025... "Il motivo di questa iniziativa va chiesto a loro e poi ricordo e sottolineo che Zaia sta già facendo il terzo mandato, perché in Veneto è stato modificato lo statuto, e quindi nel 2025 semmai si ricandidrebbe addirittura per il quarto mandato. Comunque io sono emiliano e non mi occupo del Veneto". Appunto, bocciando l'emendamento della Lega in Emilia Romagna Stefano Bonaccini non potrà ricandidarsi e voi avrete maggiori chance di strappare la guida della regione al Pd... "Non è detto e non si fanno le norme sulle persone ma perché sono giuste. E comunque oltre a Bonaccini ricordo che non potranno più ricandidarsi anche De Luca in Campania ed Emiliano in Puglia", conclude il presidente della Commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama.