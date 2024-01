The Economist elogia Meloni. Elkann restituisce i torti de la Repubblica

The Economist è di proprietà degli Elkann che quotidianamente, attraverso la Repubblica, spara cannonate contro l'esecutivo e la premier

"Timori ingiustificati". The Economist, uno dei settimanali più autorevoli del mondo e molto popolare nella comunità finanziaria e degli investitori internazionali, elogia il governo Meloni e in particolare la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. The Economist è di proprietà degli Elkann che quotidianamente, attraverso la Repubblica, spara cannonate contro l'esecutivo e la premier parlando di bavaglio all'informazione e di attacco alla libertà di stampa.

Pertanto, nella telenovela di questo inizio 2024 tra stampa e politica, gli Elkann restituiscono con gli interessi il torto fatto da giorni alla premier con l'elogio da parte The Economist. Decisamente più importante e rilevante sui mercati internazionali de la Repubblica. Meloni, dopo l'affondo contro Stellantis e contro la fusione tra Fiat e i francesi che di fatto avrebbe portato a una cessione della storica azienda dell'automotive italiana ai cugini transalpini, incassa con gli interessi l'elogio The Economist.

Contraddizioni e bizzarrie dell'intreccio tra politica e dinastie imprenditoriali. Ma la premier certamente oggi ne esce vincitrice. Appunto, con gli interessi.