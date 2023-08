Timmermans lascia Bruxelles per tuffarsi nelle elezioni in Olanda

Il vicepresidente Timmermans lascia la Commissione Ue, deleghe al socialdemocratico Sefcovic

Il Vice presidente della Commissione dell'Unione europea, Frans Timmermans, ha rassegnato le dimissioni in seguito alla sua decisione di candidarsi alle prossime elezioni in Olanda, ha reso noto la Commissione in un comunicato.

La Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen ha espresso la sua gratitudine a Timmermans per gli anni di lavoro proficuo alla Commissione e ha accettato le dimissioni "con effetto immediato". Le deleghe di vice presidente per il 'green deal europeo' passano, per decisione di von der Leyen, al vice Presidente Maros Sefcovic. Provvisoriamente, andrà a lui anche il dossier sulle azioni sul clima.