Tommaso Foti attacca l’Annunziata sul 25 aprile: Rai 3 è il feudo della Sx

Il direttore di Rai Tre, Franco Di Mare, dovrebbe farsi sentire con i giornalisti: non importa di quale colore politico siano

Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, non le manda a dire. E così dopo la trasmissione Mezz’ora in più andata in onda ieri su Rai 3 ha sbottato: “Ancora una volta Lucia Annunziata non perde occasione per manifestare il proprio disprezzo per questo Governo, sferrando l'ennesimo e durissimo attacco senza alcuna ragione. La sua ultima perla è quella di definire questo "un 25 aprile diverso da tutti gli altri: un 25 aprile di negazione dei diritti. Ma di quali diritti parla? Quali diritti starebbe negando il Governo Meloni?”.

Foti poi non scorda il passato e così ha richiamato l’attenzione su un episodio avvenuto tempo fa e che provocò non poco scalpore. “È contro ogni equilibrio nell’informazione che chi è chiamato a svolgere una funzione di servizio pubblico si esprima così faziosamente nei confronti del Governo. Un Governo che – piaccia o meno alla Annunziata – è frutto del voto degli italiani. Dopo la parolaccia in diretta durante il confronto con il ministro Roccella, oggi c’è ricascata. Proprio come quando, nel 2013, ospite l’allora segretario nazionale del PdL, la stessa conduttrice si permise di affermare, rivolgendosi al centrodestra ‘voi siete impresentabili’. Insomma: Lucia perde il pelo ma non il vizio”.