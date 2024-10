Toninelli show sui suoi social: "Fermiamo il grillicidio o presto il M5s sarà un partito come tutti gli altri"

M5s, Danilo Toninelli contro Giuseppe Conte: "Senza Grillo non esiste più il Movimento"

Manca ormai circa un mese all'Assemblea costituente del M5s, il momento chiave per definire il futuro politico del partito. Lo scontro tra Conte e Grillo non si placa, ognuno resta sulle sue posizioni e la sensazione è che la questione finirà in tribunale. Ma a sostenere la causa del garante del Movimento interviene adesso Danilo Toninelli, l'ex ministro attraverso il suo canale social attacca Conte. Tre interventi sui suoi canali social in un lasso brevissimo di tempo. Una vera maratona web. Una ottantina di minuti di commenti, repliche, interviste tutte (o quasi) sulla Costituente e sul "grillicidio" in atto. L’ex senatore e attuale probiviro M5s - riporta Il Corriere della Sera - non ci sta e prende le difese del fondatore. "Il Movimento 5 Stelle senza Beppe Grillo non esiste, il Movimento 5 Stelle è Beppe Grillo", spiega l’ex ministro stellato.

"Se venisse cacciato Grillo, se venisse consentito a qualcuno - prosegue Toninelli e lo riporta Il Corriere - di fare il professionista della politica perché viene cancellato il limite dei due mandati e ulteriormente indebolito il potere degli iscritti, capite bene che è un partito come gli altri, rimarca il fatto — svelato dai "saggi" — che ai partecipanti venga sconsigliato di parlare dei contenuti anche con i parenti. Tramite una consultazione online, iscritti e simpatizzanti hanno scelto le 12 questioni più urgenti da affrontare in Assemblea su un totale di 20 temi proposti. Al primo posto spicca la riforma del sistema sanitario nazionale, che ha ottenuto oltre 12.700 preferenze; a seguire crescita economica e lavoro e il contrasto all’evasione fiscale. Le preferenze espresse complessivamente sono state in totale 153.985, tra iscritti e non iscritti. I 12 temi arrivano sui tavoli di confronto composti da 300 iscritti che hanno partecipato alla prima fase e da 30 non iscritti estratti a sorte.