Torna "La Piazza - il bene comune", la kermesse di affaritaliani.it dal 29 al 31 agosto: ospiti Tajani e Salvini (e non solo)

Torna La Piazza, la kermesse di affaritaliani.it

I nuovi equilibri politici ridisegnati in Italia e in Europa dalle elezioni di inizio giugno, le trattative nei palazzi di Bruxelles per costruire una maggioranza, la sfida Trump-Harris negli Stati Uniti e le conseguenze che l’elezione dell’uno o dell’altra potrebbero avere sull’economia europea e mondiale: sono questi i grandi temi da cui prenderà il via la settima edizione de "La Piazza - Il Bene Comune", la kermesse politica di affaritaliani.it che si terrà il 29, 30 e 31 agosto a Ceglie Messapica intitolata "E mo…? Che succede…? Dalla Puglia al Sud, dall'Italia all'Europa (e oltre). Sogni e Progetti di una Notte di Fine Estate".

Come ogni anno, attraverso la voce dei principali esponenti del panorama politico ed economico, "La Piazza", che "non è di destra, né di sinistra, ma avanti", si pone quale cornice d’eccellenza per fare il punto sull’autunno che verrà e sulle prospettive dell’Italia al rientro dalle vacanze.

Tra gli ospiti annunciati oggi nel corso della conferenza stampa di presentazione che si è tenuta a Ceglie Messapica ci sono i vicepremier e ministri Matteo Salvini e Antonio Tajani e altri quattro ministri: Raffaele Fitto, ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; e Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le politiche del mare.

Sono inoltre stati invitati la presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, e il ministro del’Interno, Matteo Piantedosi. Nel programma anche altri rappresentanti della politica italiana, tra cui Galeazzo Bignami, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Wanda Ferro, sottosegretario all'Interno; Marcello Gemmato, sottosegretario alla Salute; Carlo Fidanza, eurodeputato FdI; Antonio Misiani, Pd, e Stefano Patuanelli, capogruppo M5S in Senato, Mario Turco, vicepresidente M5S; Virginia Raggi, già sindaca di Roma (invitata); Andrea Crippa, vicesegretario federale della Lega; Roberto Marti, Lega; Mauro D‘Attis, Forza Italia; Carlo Calenda, fondatore e leader di Azione; Luigi Marattin, presidente della commissione Finanze della Camera dei Deputati; Maria Elena Boschi, Italia Viva (invitata); Alessandro Alfieri, senatore Pd; Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia; Francesco Tufarelli, direttore generale Presidenza del consiglio dei ministri; Loredana Capone, Pd e presidente consiglio regionale Puglia.

Per il mondo dell’economia sono previsti nel programma: Emanuele Orsini, presidente di Confindustria; Roberto Tasca, presidente A2A; Marco Travaglini, fondatore Mama Industry, e Angelo Contessa, presidente Ance Brindisi. Ad animare i confronti ci saranno anche Giuseppe Santalucia, presidente Anm, e Mauro D‘Attis, vicepresidente Commissione Antimafia.

"Le elezioni europee hanno sconvolto le maggioranze politiche di moltissimi Paesi, Francia in primis -commenta il direttore di affaritaliani.it, Angelo Maria Perrino -. Sono state un terremoto che ha reso evidente l’avanzata delle destre. Ma in che direzione sta andando l’Europa? Il fronte progressista saprà elaborare una risposta? E che succederà negli Stati Uniti? Si confermerà anche lì questo trend? Sono queste le domande a cui cercheremo di rispondere dal palco de 'La Piazza', avviando un dibattito libero che coinvolgerà tutte le forze politiche e i principali rappresentanti dell’economia, approfondendo tutti i temi centrali dell’attualità".