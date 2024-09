Toti, colpo di scena: l'ex governatore della Liguria chiede il patteggiamento

Caso Toti, l'ex governatore della Liguria ha chiesto alla Procura di voler patteggiare la pena a due anni e ha trovato l'accordo con l'accusa. Ora il Gup dovrà decidere se accettare. Toti è imputato per corruzione

Un colpo di scena nell'inchiesta che vede coinvolto l'ex governatare della Liguria Giovanni Toti, accusato di corruzione: Toti ha chiesto di voler patteggiare la pena ed ha trovato l'accordo con la Procura. Ora la palla passa al Gup che dovrà accettare e ratificare l'accordo tra le parti. La condanna concordato è di due anni e un mese.

Giovanni Toti è imputato per corruzione e finanziamento illecito dalla Procura di Genova. Ma cosa succede col patteggiamento? Si tratta di un'ammissione di colpa e in questo modo, se il giudice accoglierà l'istanza, non si terrà il processo previsto per il 5 novembre. Secondo fonti interne a palazzo di Giustizia la pena potrebber esser convertita in circa 1500 ore di lavori di pubblica utilità. Prevista la restituzione da parte del Comitato Toti delle somme direttamente contestate.