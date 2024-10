Toti: "La Liguria ha scelto Bucci, si prosegue sulla strada che ho tracciato. Il gol di rapina alla Sx non è riuscito"

Toti: "Con la Sinistra, la Regione sarebbe tornata indietro di anni. L'inchiesta a mio carico che sembrava epocale è stata ridimensionata dai liguri"

La vittoria di Marco Bucci alle elezioni in Liguria rappresenta anche una rivincita per Giovanni Toti, dopo l'inchiesta che lo ha travolto con l'accusa di corruzione e le conseguenti dimissioni da presidente della Regione. Nei fatti la vicenda giudiziaria non ha influito in maniera significativa, ha vinto per la terza volta consecutiva in Liguria il Cdx. E la moglie del neo governatore Bucci ha anche svelato il rapporto stretto che avevano suo marito e Toti: "Erano pappa e ciccia, si sostenevano a vicenda". A rivendicare una parte di questo successo del sindaco di Genova è lo stesso Toti: "I liguri - dice Toti a Il Corriere della Sera - hanno capito, ridimensionandola, la portata di un’inchiesta che sembrava epocale e il Pd ha pagato l’aver puntato tutto, con un gol di rapina, per una alternativa basata su manette e giustizialismo che avrebbe rigettato la Regione indietro di anni".

"La Liguria - prosegue Toti a il Corriere - ha scelto di andare avanti con un presidente che prosegue la strada tracciata da Toti con un passo liberale, forse anche turbo liberale, e non hanno voluto avventurarsi nel ritorno ad un'ortodossia socialista con qualche venatura verde e grillina che l’avrebbe riportata al passato". Poi sottolinea: "La coalizione di centrodestra vince per l’apporto di voti delle due liste civiche che appoggiavano Bucci, che sommati superano sia quelli di FdI che quelli di FI".