Toti non sosterrà il governo Conte. "Responsabilità significa essere coerenti"

"Essere responsabili significa, a casa nostra, essere coerenti con le proprie idee. Questo Governo non rispecchia le nostre. Dopo le lettura di qualche giornale ribadisco: per serieta' e responsabilita' Cambiamo! non sosterra' questo Governo. Il nostro Paese merita altro". Con questo tweet il leader di Cambiamo! Giovanni Toti smentisce qualsiasi appoggio al Governo Conte. In Senato Toti guida una piccola pattuglia composta dagli ex forzisti Paolo Romani, Gaetano Quagliarello, Massimo Berutti.

Lettera minatoria a Toti, Presidente conosce le bombe?

Lo stesso presidente ligure è stato pesantemente minacciato con una lettera questa mattina ma per una questione che non c'entra nulla col governo nazionale. "Gentilissimo pres. Giovanni Toti, le consiglio vivamente di tenere aperti i bar e i ristoranti, per Natale, diversamente faremo disastri. Conosce le bombe? ... Ok". E' il testo della lettera minatoria arrivata al presidente della Regione Liguria la vigilia di Natale. La missiva, arrivata per posta in Regione, e' stata acquisita dalla Digos di Genova che svolgera' accertamenti tecnico scientifici.