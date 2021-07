Truffa, "furbetti" del Rdc: 70 denunce nell'Agrigentino. Anche a Viterbo

Truffa del reddito di cittadinanza: più di 70 "furbetti" percepivano indebitamente il sussidio. I carabinieri hanno denunciato alla procura della Repubblica di Agrigento e Sciacca

Dalle indagini dei militari sono emerse le irregolarità nelle autocertificazioni prodotte per ottenere il sostegno economico. I militari dell'Arma hanno individuato gli oltre 70 "indebiti percettori del beneficio del reddito di cittadinanza" con il supporto del nucleo ispettorato del lavoro.

Rdc, truffa anche a Viterbo

"Furbetti" che percepivano il reddito di cittadinanza senza averne diritto anche a Viterbo. Una truffa all'Inps è stata scoperta dai carabinieri di Montefiascone di concerto al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Viterbo durante i controlli di routine volti ad accertare l'effettiva sussistenza dei requisiti personali, reddituali e patrimoniali per l'ottenimento del sussidio. Sono state individuate 4 persone provenienti da altri paesi che per ottenere il sostegno economico statale avevano dichiarato falsamente all'Inps di essere residenti in Italia da più di 10 anni. Segnalati alle autorità competenti è stata immediatamente sospesa l'erogazione, e si provvedrà al recupero della somma erogata. In totale incassati illecitamente 20 mila euro. I reati contestati: falsa attestazione a pubblico ufficiale e indebita percezione del rdc.