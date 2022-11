Tv de' lotta sui migranti, mentre Annunziata in Rai s'improvvisa "americana"

Tv de’ lotta sui migranti su La7, mentre Annunziata in Rai commenta le elezioni Usa di metà mandato

In onda, ieri, la “tv de’ lotta”. Su La 7 di Urbano Cairo, 65 anni, la conduttrice di Tagada, Tiziana Panella, 54 anni, di Napoli, vicina al Pd, ha teso una specie di “agguato” alla bella sottosegretaria di FdI, Augusta Montaruli, 39 anni. Prima l’ha mitragliata, con domande tendenziose sulla questione dello sbarco dei migranti a Catania, poi, quando la parlamentare cercava di argomentare, ha chiuso il collegamento, ordinando la pubblicità. Quanto ai risultati delle elezioni americane di metà mandato, l’approfondimento, su RaiTre, è stato affidato a Lucia Annunziata, Pd, a 72 anni ancora non in pensione, benchè in Rai occorra lasciare a 65.

L’ex inviata de “Il Manifesto” conduce, ininterrottamente, da 16 anni, un'intera generazione, la sua trasmissione "Mezz'ora in più" come se di conduttori di programmi di questo tipo ci fosse solo lei, fra i 4 mila giornalisti della Rai. Molte chiacchiere e scarse notizie, ieri, sul protagonista delle elezioni “Midterms”, Ron De Santis, 54 anni, che, dopo la trionfale riconferma a governatore della Florida, sarà impegnato a togliere, nelle primarie del partito repubblicano, a Donald Trump, 76 anni, la candidatura a sfidante, nel 2024, di Joe Biden, 80 anni.

Nato a Jacksonville da Ronald De Santis e Karen Rogers, De Santis, ha studiato a Yale, l'università privata, che si trova a New Heaven, per poi laurearsi in legge ad Harvard. È di origini italiane: la sua trisavola, Luigia Colucci, emigrò negli Stati Uniti da Castelfranci, Avellino, nel 1917. L’atteso appuntamento elettorale ha fatto registrare un pareggio tra i democratici e i repubblicani, ridimensionando i timori, da una parte, e le speranze, dall’altra, del clamoroso ritorno, da protagonista, di the Donald.