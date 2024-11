Ucraina, Vannacci (Lega) ad Affaritaliani.it: "Biden democraticamente delegittimato prende decisioni contro Trump che vuole la pace"

"Di oggi la notizia dell'approvazione della nuova strategia nucleare della Russia che, subito, ha assestato un duro colpo alle borse europee"



"Il via libera all'impiego delle armi USA è una provocazione che cambierà ben poco nell'economia generale della guerra ma che innalzerà incredibilmente il rischio di spiralizzazione del conflitto". Con queste parole il generale ed europarlamentare della Lega Roberto Vannacci, intervistato da Affaritaliani.it, risponde alla domanda se Il via libera di Biden all'uso delle armi a lunga gittata all'Ucraina per colpire in Russia sia un errore che rischia di portare a una guerra nucleare.



"Un presidente ormai democraticamente delegittimato prende decisioni che potrebbero influire pesantemente anche sulla prossima Amministrazione USA che, invece, ha basato la propria campagna elettorale sulla promessa della pace. Di oggi la notizia dell'approvazione della nuova strategia nucleare della Russia che, subito, ha assestato un duro colpo alle borse europee".



"La guerra ad oltranza è sicuramente uno svantaggio per l'Ucraina, afflitta da distruzione, morte, povertà e tragedia e anche per l'Europa e i suoi cittadini che continuano a pagare di tasca propria questa politica basata unicamente su missili, carrarmati, granate, droni e razzi. Tacciano i cannoni, lavorare per un cessate il fuoco immediato e per la pace è l'unica soluzione che ci può portare fuori da questo girone infernale", conclude Vannacci.



