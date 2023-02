Ucraina, Berlusconi unico uomo di pace: agisca subito e passerà alla storia

Guerra Ucraina e i tentativi di pace, Berlusconi non può certo essere accusato di pavidità. Il commento

In una dichiarazione rilasciata ieri, il ministro Antonio Tajani si è affrettato a rassicurare il PPE circa la posizione di Silvio Berlusconi nei confronti del conflitto russo ucraino. Provo sempre una certa irritazione davanti al servilismo. Ci sono diktat che persone dalla schiena dritta non dovrebbero accettare. La mancanza di rispetto dimostrata dai rappresentanti del PPE verso Silvio Berlusconi è totale e imbarazzante, nonché indice del fatto, ormai sotto gli occhi di tutti, che i politici dell’Unione Europea altro non sono che una casta di burattini manovrata a proprio piacimento dai poteri sovranazionali. Burattini, tuttavia, che si prendono la libertà di offendere uomini politici nazionali di ben altra statura.

Questi politici, che si nascondono dietro la foglia di fico di essere stati eletti democraticamente, in realtà fanno gli interessi di tutti meno che di coloro che li hanno votati. E non è un caso se le persone veramente potenti hanno preso il controllo di organismi sovranazionali (ad esempio Bill Gates che con la Bill e Melinda Gates Foundation è il maggiore finanziatore privato dell’OMS): i burattinai comandano il mondo (e i governi nazionali) così.