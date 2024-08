Ucraina, Romeo (Lega): "Comandano le élite tecno finanziarie. Sulle guerre scherzano con il fuoco..."

"Per sperare in un negoziato serve unire le intelligenze di pace a prescindere dall’appartenenza politica"



"Quello che sta succedendo in Ucraina è la conferma che in tutto l'Occidente la politica conta sempre di meno". Lo afferma ad Affaritaliani.it il capogruppo al Senato della Lega Massimiliano Romeo, commentando gli attacchi delle forze armate ucraine in territorio russo.



"Spesso è solo di facciata perché sono altri che governano e che decidono. Siamo in mano ad élite tecno-finanziarie che pensano di risolvere il problema del debito pubblico con le guerre e così facendo scherzano con il fuoco. Perché torni la diplomazia deve tornare la politica. Per sperare in un negoziato serve unire le intelligenze di pace a prescindere dall’appartenenza politica", conclude Romeo.