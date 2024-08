Guerra, l’incursione ucraina riapre il fronte del gas russo: occupato il “nodo” dell’export all’Ue. E i prezzi vanno alle stelle

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha riconosciuto che la recente offensiva nella regione di confine occidentale russa di Kursk, che ha causato l'evacuazione di 76 mila persone, è una delle azioni che "spingono la guerra nel territorio dell'aggressore". Zelensky ha fatto questi commenti nel suo discorso serale, ore dopo che la Russia ha dichiarato di aver evacuato decine di migliaia di persone dalla sua regione di confine, lanciando quella che ha definito una "operazione antiterrorismo". Proprio per questo la commissaria per i diritti umani nella Federazione russa, Tatyana Moskalkova, ha fatto appello all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani chiedendo una condanna.

Ma il tentativo di incursione ucraino ha avuto anche un’altra conseguenza, meno evidente ma altrettanto importante soprattutto per le tasche dei consumatori, ossia la riapertura del fronte del gas, che insieme ad altri fattori concomitanti ha portato il prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso in questo secondo fine settimana di agosto a livelli molto alti, che inevitabilmente ricadranno sulle bollette elettriche di chi ha sottoscritto un contratto di fornitura a prezzo indicizzato. Come riporta La Verità, il Prezzo unico nazionale registrato sul Mercato Ipex (mercato del giorno prima, cioè per l’energia acquistata giornalmente, ovvero «spot») ha fatto registrare 129,77 euro/ MWh (prezzo record dell’anno per un sabato), mentre per oggi il prezzo registrato è addirittura più alto e pari a 131,06 euro/MWh, record tra tutte le domeniche del 2024. Anche la media mensile, sinora, è la più alta dall’inizio dell’anno, ed è pari a 126,13 euro/MWh, +12,3% rispetto alla media di luglio, +22,25% nei confronti di giugno e +32,94% su maggio.

Proprio questa settimana il mercato del gas ha reagito all’escalation militare nella zona nevralgica di Sudzha, in territorio russo nella regione di Kursk, dove è situata la stazione di misurazione e compressione del gas che dalla Russia transita in Ucraina per poi arrivare in Europa. La conquista della stazione di compressione del gas da parte dell’esercito ucraino rende la stessa, ora, un obiettivo militare di riconquista da parte della Russia, cosa che potrebbe portare a danni alle strutture. In realtà, l’interruzione dell’ultimo flusso residuo di gas dalla Russia via gasdotto ucraino è questione di pochi mesi, poiché l’Ucraina e l’Unione europea hanno già dichiarato l’intenzione di non rinnovare l’accordo per il trasporto del gas con la Russia, che scade il 31 dicembre prossimo. È anche vero che dal punto di vista dei fondamentali il mercato del gas è ben fornito e gli stoccaggi in vista dell’inverno sono in via di riempimento senza alcun tipo di problema. Anzi, gli stoccaggi europei, secondo i dati Gas Infrastructure Europe, sono pieni già per l’87%, in ampio anticipo rispetto al passato.

Dunque, il mercato del gas viaggia al rialzo unicamente su aspettative di rischio, per una interruzione anticipata dei flussi, cosa che potrebbe portare a qualche transitoria difficoltà durante l’autunno. In quel caso, i prezzi nel breve termine potrebbero salire ancora, anche se è difficile fare previsioni.

Sui prezzi dell’energia elettrica di questo fine settimana, continua La Verità, influiscono però anche altri fattori. Da una parte il caldo, che fa aumentare il consumo di energia da condizionatori, pur in presenza di una domanda industriale in fisiologico calo da periodo di ferie. Dall’altra, i tagli alle esportazioni da parte della Francia, con il gestore di rete francese (Rte) che ha comunicato una minore disponibilità di capacità di trasporto di energia dalla Francia verso l’Italia. Senza l’energia nucleare francese a prezzi più bassi, il sistema elettrico italiano deve ricorrere a un aumento della produzione nazionale per soddisfare la domanda. Un aumento di questo tipo può essere fornito solo dagli impianti a gas, in particolare nelle ore del tardo pomeriggio, quando cala la produzione fotovoltaica.

Se, quindi, la congiuntura relativa al gas era tranquilla fino a pochi giorni fa, anche se i prezzi erano in leggero aumento da qualche giorno, ora diventa importante e ha riflessi più decisi sui prezzi di mercato, anche se per l’Italia dal punto di vista della fornitura fisica non ci sarebbero problemi, cioè il gas non mancherà. I problemi per l’Italia, nel caso di interruzione improvvisa dei flussi, si avranno indirettamente, sui prezzi al Ttf, che ancora è il riferimento di molti contratti di approvvigionamento e di fornitura.