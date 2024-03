Ucraina, Romeo (Lega): "Il Papa ricerca giustamente sempre la via della pace"

"Il Pontefice, e lo dico da cattolico prima ancora che da politico, ricerca e percorre giustamente sempre la via della pace e della fine di ogni conflitto in tutte le parti del mondo"

"La risposta è molto semplice e chiara: sono stato promotore di un ordine del giorno, sempre attuale, approvato all'unanimità al Senato, che chiede, senza confondere aggredito con aggressore, di aprire la via diplomatica per giungere alla soluzione politica della guerra". Con queste parole il capogruppo della Lega a Palazzo Madama, Massimiliano Romeo, risponde alla domanda di Affaritaliani.it sulle parole di Papa Francesco sul conflitto tra Russia e Ucraina che hanno suscitato molte polemiche soprattutto a livello internazionale.



"Il Pontefice, e lo dico da cattolico prima ancora che da politico, ricerca e percorre giustamente sempre la via della pace e della fine di ogni conflitto in tutte le parti del mondo", conclude il presidente dei senatori leghisti Romeo.