Ucraina, Vannacci: "Pace più lontana con gli attacchi in Russia. Rischio che venga colpito personale Nato"

"La Commissione europea non parla certo in mio nome o in nome dell'Italia"



"Ho già commentato sul mio post di Facebook, non so a nome di chi parli il portavoce della Commissione europea, non certo in mio nome o in nome dell'Italia che ha espressamente vietato l'impiego delle armi cedute al di fuori dei confini ucraini. A che titolo si esprime? L'Ue non cede armi, ma sono i singoli stati sovrani a farlo". Con queste parole il generale Roberto Vannacci, eurodeputato della Lega, risponde alla domanda di Affaritaliani.it se l'Ucraina abbia diritto ad attaccare il territorio russo uccidendo anche civili come sostiene l'Unione europea.

Alla domanda se gli attacchi ucraini in Russia allontanino la pace, Vannacci risponde: "Certo, gli attacchi in territorio russo comportano che i russi attacchino la catena di approvvigionamento delle armi occidentali che li minacciano sul loro stesso territorio rischiando di colpire obiettivi o personale della Nato e spiralizzando l'andamento del conflitto, come chi vuole sostenere la guerra ad oltranza forse auspicherebbe".