Ue, Borchia (Lega). "Fitto ottimo profilo, ma aspettiamo l'audizione"

"Le audizioni ancora non sono iniziate ed è prematuro parlarne oggi"



"Al momento, le audizioni ancora non sono iniziate ed è prematuro parlarne oggi. Attendiamo di conoscere le deleghe che gli verranno attribuite, per noi è un senza dubbio un ottimo profilo con i giusti requisiti e siamo certi che esporrà contenuti convincenti in fase di audizione, ma chiaramente tutte le valutazioni sono subordinate a questi elementi". Con queste parole Paolo Borchia, capo delegazione della Lega al Parlamento europeo, risponde alla domanda di Affaritaliani.it se il gruppo I Patrioti di cui la Lega fa parte voterà a favore di Raffaele Fitto commissario europeo.