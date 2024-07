Ue, von der Leyen verso l'accordo con i Verdi: così può fare a meno di Ecr

Ue: fonti Ppe, von der Leyen vuole ‘puntellare’ la maggioranza, apertura ai Verdi

Ursula von der Leyen alla riunione del gruppo Ppe a Cascais ha lanciato un appello a ‘puntellare’ la maggioranza tra Ppe, S&D e Renew e a fare in modo che i tre partiti siano compatti nel voto del 18 luglio. Se sarà necessario si aprirà ad altre forze, purché siano pro-europee, pro-Ucraina e pro-Stato di diritto. Lo apprende LaPresse da fonti del Ppe. Nel suo intervento il presidente dei popolari Manfred Weber ha chiesto alle delegazioni dei vari paesi di non criticare il Green Deal, uno degli elementi che farebbero propendere per un accordo più con i Verdi che con Ecr, con il quale in caso si dovrebbe dialogare meno apertamente, riferisce la fonte. Il che significherebbe fare a meno dei voti di Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni in Europa.

Forza Italia, garanzie von der Leyen su deleghe green deal

“Ursula von der Leyen "ha ribadito il grande rispetto nei confronti del governo italiano. Ci ha garantito che le deleghe sul green deal verranno divise e assegnate a più commissari. Ci sono tutte le condizioni per avere tutti i voti della delegazione italiana". Lo ha detto il capodelegazione di Forza Italia Fulvio Martusciello dopo il suo incontro con la presidente della Commissione Ue a Cascais. "Abbiamo ottenuto ampie rassicurazioni su un approccio moderato rispetto al green deal che garantisca la competitività. Abbiamo chiesto che non ci sia più un super commissario al green deal", ha aggiunto Martusciello.