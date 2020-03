Ue, Salvini: "A questo punto sia la Germania a lasciare l’Unione europea"

"La speranza a questo punto è che sia la Germania a lasciare l’Unione Europea, visto che anche nel momento di massima crisi non vuole aiutare nessuno". Con queste parole il segretario della Lega Matteo Salvini, interpellato da Affaritaliani.it, commenta quanto ha affermato oggi il portavoce del ministero delle Finanze tedesco ('Per la crisi c'è il Mes'). "Ci aspettiamo a questo punto che il governo italiano ribadisca, ora e per sempre, che non useremo mai il MES, che metterebbe a rischio lavoro e risparmi degli Italiani e sarebbe la morte definitiva del nostro Paese", afferma l'ex ministro dell'Interno.

Coronavirus, Berlino ribadisce: per la crisi c'è il Mes - "Abbiamo gia' preso misure notevoli. Ora la questione e' come sostenere il credito e per questo c'e' il Mes": lo ha ribadito il portavoce del ministero delle Finanze tedesco, Dennis Kolberg, in conferenza stampa a Berlino, rispondendo a chi domandava se il governo tedesco non intenda fare delle aperture e prendere in esame altri strumenti oltre il Mes nel prossimo futuro.