Ue, Salvini ad Affaritaliani: "Il Cdx governi senza escludere nessuno"

"In Europa la sinistra comanda da sempre, a colpi di tasse, sbarchi, regolamenti anti-italiani su case, auto e cibo"

"Lavoriamo per questo, per includere tutto senza escludere nessuno". Lo afferma ad Affaritaliani.it il segretario della Lega, vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini commentando l'apertura del presidente della Cdu tedesca Friedrich Merz ad accordi con la destra di Afd.



Si può davvero costruire una maggioranza di Centrodestra anche in Europa dopo il voto del 2024? "Il Centrodestra che gli italiani hanno scelto, e che sta governando bene, avrà l’occasione storica di cambiare finalmente anche un’Europa dove la sinistra comanda da sempre, a colpi di tasse, sbarchi, regolamenti anti-italiani su case, auto e cibo. Nessuna alleanza a Bruxelles con sinistra, Macron e compagni vari", conclude Salvini.