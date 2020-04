Ue, Salvini: "Altro che Mes, ci diano indietro 58 miliardi di euro"

"Altri giorni persi, altre vite perse, altri lavoratori senza futuro". E' durissimo il commento di Matteo Salvini, interpellato da Affaritaliani.it, sul rinvio dell'Eurogruppo chiamato a decidere sugli aiuti dell'Unione europea per l'emergenza coronavirus, con Germania, Olanda e Austria che insistono nel loro no categorico agli eurobond/coronabond.



Il segretario della Lega afferma: "Ennesima dimostrazione che in Europa contano solo la finanza, il guadagno e la speculazione, decidono tutto a Berlino, a Parigi e a Bruxelles, mentre l’Italia serve solo quando deve pagare per gli altri. Altro che MES, ci diano indietro almeno i 58 miliardi che abbiamo pagato per salvare altri Paesi e altre banche", conclude Salvini.