Ue, Tajani a Meloni e Salvini: "Tutto il Centrodestra sostenga bis di Ursula"

Europee 2024, l'annuncio di Tajani: "Forza Italia al congresso di Budapest del Partito Popolare Europeo (PPE) sosterrà la candidatura di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione europea"

"Forza Italia al congresso di Budapest del Partito Popolare Europeo (PPE) sosterrà la candidatura di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione europea". Lo annuncia su Affaritaliani.it il segretario di Forza Italia, vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Che aggiunge: "Mi auguro che tutte le forze del centro-destra italiano la sostengano nel voto di fiducia al Parlamento europeo".



"Sono convinto, infatti, che il Partito Popolare Europeo sarà il primo partito e quindi il vincitore delle prossime elezioni europee. Come stabilisce il Trattato, l’incarico di guidare la nuova Commissione Ue tocca al vincitore della consultazione elettorale. Sono pertanto convinto che toccherà alla famiglia di Forza Italia: il Ppe", conclude Tajani.



FORZA ITALIA VERSO IL CONGRESSO NAZIONALE



Forza Italia: Tajani, vogliamo occupare spazio tra Meloni e Schlein - "Non facciamo la corsa contro nessuno. Riteniamo che si debba dare al piu' grande partito, che e' quello dell'astensione, un punto di riferimento credibile ed affidabile. Da parte nostra non c'e' concorrenza all'interno del centrodestra. Vogliamo occupare lo spazio che c'e' tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein. Siamo al governo, stiamo dimostrando di essere seri e responsabili". Lo ha affermato il vicepremier, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, durante una conferenza stampa alla Camera in vista del Congresso nazionale di FI, in programma il 23 e il 24 febbraio prossimi.



Forza Italia: Tajani, segretario eletto non e' uomo solo al comando - Il segretario che verra' eletto dal Congresso nazionale "non e' un uomo solo al comando, e' il coordinatore di una squadra che rappresenta la classe dirigente del nostro Paese". Lo ha detto il vicepremier, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, durante una conferenza stampa alla Camera in vista del Congresso nazionale di FI, in programma il 23 e il 24 febbraio prossimi.



Forza Italia: Tajani, non prevista partecipazione famiglia Berlusconi al Congresso - La partecipazione della famiglia Berlusconi al Congresso nazionale "non e' prevista. Con i figli di Silvio Berlusconi siamo in costante contatto, ci seguiranno, la loro attenzione e' costante, in qualche modo si faranno vivi con una propria testimonianza. Ma sono imprenditori, fanno un altro mestiere". Lo ha detto il vicepremier, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, durante una conferenza stampa alla Camera in vista del Congresso nazionale di FI, in programma il 23 e il 24 febbraio prossimi. "Marta Fascina e' deputata di Forza Italia, non so se verra' perche' come sapete non e' stata bene, ma se vorra' venire e' ovviamente la benvenuta", ha aggiunto Tajani.



Riforme: Tajani, su terzo mandato si trovera' sintesi nella maggioranza - Sul terzo mandato, nella maggioranza "si trovera' una sintesi. Siamo favorevoli al terzo mandato per i Comuni fino a 15 mila abitanti, abbiamo molte perplessita' sul terzo mandato per le Regioni perche' e' una situazione diversa. E' una questione di principio, la nostra". Lo ha sottolineato il vicepremier, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, durante una conferenza stampa alla Camera in vista del Congresso nazionale di FI, in programma il 23 e il 24 febbraio prossimi.