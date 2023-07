Ue, Tajani: “Nessun accordo con Le Pen e Afd”. La Lega replica: “No ai diktat"

Europee, scontro Forza Italia - Lega. Tajani: "Nessun accordo con Le Pen e Afd"

Si alza la tensione tra Lega e alleati in vista delle Europee, e il tema sono ancora una volta le alleanze. Dopo le recenti dichiarazioni del vicepremier Matteo Salvini, che ha prospettato un "fronte unito" di destra, è intervenuto il leader di Forza Italia Antonio Tajani, che chiude a ogni ipotesi con l’estrema destra di Le Pen o dei tedeschi dell’Afd. "Voglio essere molto chiaro, sono anche vicepresidente del Ppe: per noi è impossibile qualsiasi accordo con Afd e con il partito della signora Le Pen".

"La Lega è cosa ben diversa. Saremmo lieti di avere la Lega parte di una maggioranza, ma senza Le Pen e Alternative Fur Deutschland" ha rimarcato Tajani. La replica del Carroccio è stata altrettanto dura: "Davvero l’amico Tajani preferisce continuare a governare con Pd, socialisti e Macron? La Lega lavora per cambiare la maggioranza in Europa e dare vita, finalmente, a un progetto di centrodestra unito, capace di dare risposte concrete ai cittadini dopo anni di mal governo delle sinistre', attaccano gli europarlamentari della Lega Marzo Zanni (presidente gruppo Id) e Marco Campomenosi (capo delegazione Lega al Parlamento Europeo). E poi: "Non è il momento dei diktat, né di decidere a priori chi escludere dal progetto di centrodestra europeo, tanto più se questo arriva da chi fino a oggi è stato a braccetto di Pd e socialisti in Ue — aggiungono i leghisti —. Chiediamo più rispetto per i colleghi del gruppo Id: è proprio grazie ai voti dei nostri alleati francesi del Rn e tedeschi di AfD se, insieme al Ppe, siamo riusciti a respingere l’ultima eurofollia green non più tardi della scorsa settimana. Ci rifiutiamo di pensare che qualcuno che si definisce 'di centrodestra' possa preferire Macron e le sinistre alla Le Pen".

Nel frattempo è stato annullato proprio il vertice tra Le Pen e Salvini, in programma per oggi. Ci sarà solo una videoconferenza nel pomeriggio, precisano fonti della Lega. Le motivazioni: “Il faccia a faccia è rimandato alla luce della grave situazione in Francia”.