Ultima Generazione a colloquio con Pichetto Fratin porta una proposta di legge

Clima, gli attivisti di Ultima Generazione hanno incontrato il ministro Pichetto Fratin: "Non siamo soddisfatti, abbiamo proposto una legge"

È durato circa un'ora l'incontro tra il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, e i tre portavoce dell'associazione contro la crisi climatica Ultima Generazione. Il faccia a faccia era stato annunciato pochi giorni fa dal ministro. L'associazione ha portato al governo una proposta di legge per abolire i sussidi ambientalmente dannosi (Sad) alle aziende di combustibili fossili.

Uno dei rappresentanti di Ultima Generazione, Alessandro Berti, ha spiegato: "Durante l'incontro ci siamo sentiti ascoltati ma abbiamo visto un ministro e un governo che sta facendo passi troppo piccoli per la situazione di emergenza". "Non siamo soddisfatti della velocità con cui il governo sta portando avanti misure insufficienti. C'è un'apertura a portare avanti il dialogo a ottobre con un esponente della maggioranza, ma è da definire. Sono stati indicati diversi capigruppo, è stato più volte richiesto il contatto di una persona che ci potesse seguire ma il ministro non ci ha indicato una persona. È un'apertura, ma il governo si sta muovendo troppo lentamente", prosegue l'attivista.