Elezioni: nasce ‘Uniti per la Costituzione’, l’alleanza anti Ue e anti Nato

‘Uniti per la Costituzione’ riunisce Ancora Italia, Riconquistare l’Italia, Partito Comunista di Rizzo

“Parte un nuovo percorso per la costituzione di un fronte politico che tiene insieme forze politiche diverse unite da un programma minimo condiviso, ancorato alla Costituzione, e incentrato sul tema della Libertà, della Sovranità Popolare e del Lavoro. Il percorso politico avviato prende il nome di ‘Uniti per la Costituzione’, e riunisce Ancora Italia, Riconquistare l’Italia, Partito Comunista di Rizzo, insieme a tanti altri soggetti che hanno compreso il pericolo democratico nel quale si trova l’Italia, oggi subalterna rispetto agli intenti bellicisti della Nato, e inserita dentro la gabbia dell’Unione Europea che ha contribuito in modo decisivo a svuotare la nostra sovranità democratica”. Lo scrivono in una nota i rappresentati di ‘Uniti per la Costituzione’, la nuova piattaforma politica anti-UE e anti-Nato che si candiderà alle prossime elezioni politiche.

“Lanciamo un appello pubblico all’unità attorno ai temi dell’uscita dall’Unione Europea e dalla Nato, per un’Italia libera, indipendente e sovrana, della sanità pubblica, del ruolo dello Stato e della programmazione economica, della lotta alla criminalità organizzata, dell'autosufficienza energetica e alimentare, e della tutela dei beni comuni e dell’ambiente. Il prossimo grande appuntamento sarà la manifestazione nazionale di sabato 1° ottobre 2022 a Roma contro il Governo di Mario Draghi”, concludono i proponenti.